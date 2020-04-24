هل هذه هي تويوتا هايلكس 2021 فيس ليفت؟

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا هايلكس تستعد للحصول على تحديثات منتصف العمر لموديل 2021، والآن ظهرت صور مسربة للبيك اب القادمة على انستجرام مع عدم تأكدنا بشكل مستقل من صحة الصور، مع وجود احتمالية أنها صور تخيلية لهايلكس وليست رسمية.

نعلم يقيناً أن البيك اب ستحصل على تحديثات واسعة للتصميم الخارجي وليس مجرد لمسات خفيفة، مع استلهام تصميم تاكوما كما هو واضح في المصابيح الأمامية والخلفية LED الجديدة.

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كما نرى التصاميم الجديدة لجنوط 17 و18 إنش مع زخرفات سوداء ومعدنية غامقة للخارجية وأخرى مماثلة غالباً في الداخلية.

وبالنسبة للمحركات فمن المتوقع انطلاق هايلكس 2021 بمحرك تيربو ديزل سعة 2.8 لتر بقوة 174 حصان وعزم 450 نيوتن.متر عند وصله بالجير الأوتوماتيكي، وعزم 420 نيوتن.متر عند وصله بالجير اليدوي، كما أشارت تقارير إلى انطلاق نسخة GR عالية الأداء بمحرك V6 تيربو ديزل متطور وتحديثات عميقة لنظام التعليق والشاسيه لتمييزها عن النسخ الأخرى في المجال.