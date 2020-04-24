“جيلي الوعلان” تطلق حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة الوعلان للتجارة الوكيل الحصري لسيارات جيلي في المملكة العربية السعودية حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حصولها على الوكالة الحصرية لعلامة جيلي العلامة الصينية الرائدة.

يأتي إطلاق حسابات التواصل الاجتماعي تمهيداً لتدشين وكالة جيلي بشكل رسمي في السعودية، وهي بداية جديدة بشراكة الوعلان الذي يعد واحداً من أكبر وأنجح المجموعات التجارية في السعودية عبر وكالات السيارات والشاحنات والطائرات على مر 40 عاماً.

حيث لدى الوعلان وكالة سيارات هيونداي وجينيسيس وشاحنات كينوورث وDAF وطائرات تيكسترون وبيتشكرافت وبيل، وتقدم الشركة خدمات صيانة لما بعد البيع لعدد كبير من العملاء في أنحاء مناطق المملكة، لدرجة أنها خدمت 300 ألف عميل في المنطقة الوسطى خلال 2019 فقط، ما يجعلها اسم يثق به عند شراء سيارة جيلي عبرها مستقبلاً.

وتعتبر جيلي التي طوّرت من نفسها على مدار العقد الماضي عبر سيارات عصرية ومتطورة وآمنة وذلك بالتعاون مع فولفو التي يمتلكها العملاق الصيني حالياً وحصة من دايملر مرسيدس كذالك لتعبر عن قوة هذه الشراكة وتطويرها بشكل يلائم الأسواق العالمية.

ترقبوا إذاً تدشين جيلي الوعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجدون فيما يلي حسابات الشركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

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تويتر – فيسبوك

انستجرام – سنابشات

تيليجرام – تيك توك