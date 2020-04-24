تريتون موديل H تبدو مشروعاً احتيالياً يتقمص شكل اسكاليد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة تريتون عما تدعي أنه أول اس يو في كهربائية خاصة بها والتي أطلقت عليها اسم موديل اتش، ولكن يبدو أنها نسخة مقلدة بعناية باستخدام برامج تعديل الصور من الاس يو في الكبيرة من جنرال موتورز، كاديلاك اسكاليد، ويظهر ذلك جلياً في الصور.

تقول تريتون أن سيارتها الاس يو في الكهربائية ستحصل على بطارية ضخمة سعة 200 كيلوواط/س للحصول على نطاق يزيد عن 1,126 كم لكل شحنة، في حين تغذي البطارية أربعة محركات كهربائية واحدة لكل عجلة، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 1,500 حصان، ووفقاً لتريتون، فستكون هذه القوة كافية لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 2.9 ثانية.

تقول الشركة أيضاً أن هذه السيارة مهيئة لحمل وسحب الأحمال الثقيلة دون تسببها بأية مشاكل في راحة القيادة، حيث ستحصل على سعة سحب تصل إلى 6,985 كجم، كاشفة أنها تقبل طلبات الشراء المسبقة مع ودائع تبلغ 5,000 دولار (18,000 ريال تقريباً) في حين يجب على أول 100 مشتري دفع 135,000 دولار إضافية (506,000 ريال) في غضون خمسة أيام عمل.

Advertisements

في النهاية، نعتقد أن هذا المشروع ربما يكون احتيالاً لربح الأموال بطرق غير مشروعة، وعلى الجانب الآخر، ستقدم كاديلاك اس يو في كهربائية كاملة الحجم طويلة المدى في المستقبل القريب.