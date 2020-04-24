خطوات مبايعة السيارات عبر أبشر دون شهادة الفحص

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إمكانية إجراء مبايعة السيارات إلكترونياً عبر منصة “أبشـر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري. وذلك باتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر أبشر.

اختر خدمات السيارة.

اختر مبايعة السيارة.

اتباع الخطوات الظاهرة. وجاءت التغريدة، كالتالي: “تسهيلًا للراغبين بنقل الملكية يمكنكم الآن إجراء عملية المبايعة إلكترونيًا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك نظرًا لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

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