مرسيدس تطلق خدمة توصيل السيارات للمنازل في ألمانيا

الخليج ٣٦٥ نت – انضمت مرسيدس لقافلة شركات السيارات التي أعلنت عن خدمة توصيل السيارات للمنازل للمشترين، والمقتصرة للوقت الحالي على السوق الألماني كبداية.

ويُذكر أن المتجر الإلكتروني لمرسيدس جذب أكثر من 400,000 زائر في الأربعة أشهر الأخيرة، والآن بإمكان المهتمين اختيار السيارة المفضلة لديهم عبر الموقع وطلب توصيلها حتى باب منزلهم مجاناً.

وتؤمن مرسيدس أن المبيعات الإلكترونية ستمثل جزءاً كبيراً من المستقبل حتى بعد الوباء، وستمثل حوالي ربع مبيعاتها بحلول 2025.

وستقوم مرسيدس بتعقيم السيارات من البكتريا والفيروسات في الداخل عبر أفراد يرتدون ملابس خاصة للحماية مع تعقيم المفاتيح ومقابض الأبواب كذلك.