“بالصور” شاهد كورونا يعيد شوارع بريطانيا للخمسينيات!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن تخطت الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا في بريطانيا حاجز المائة وثلاثون ألف شخص وسجلت الوفيات أكثر من 18 ألف، أصبحت شوارع المدن خالية من السيارات بشكل لم يسبق له مثيل.



وعلق وزير النقل البريطاني جرانت شابس على التراجع الهائل لحركة السير في المدن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بأنه يشابه حركة السير في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وأضاف أن التزام المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى يعكس مدى جهود الحكومة في البلاد على الحد من وجود كثافة أو ازدحام لتلافي مزيد من انتشار فيروس كورونا.



وأشاد شابس بهذا السلوك الحضاري من المواطنين، مؤكدا بأن الشعب يملك الوعي أيضا للبقاء في المنزل وإنقاذ الأرواح مرسلا التحية لكل من ساهم في ذلك الأمر.

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الجدير بالذكر، فأن الحكومة البريطانية قامت بتمديد الحظر المستمر في البلاد لثلاثة أسابيع مقبلة قابلة للزيادة، كما طالبت المواطنين بالبقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الضرورة سواء لشراء الطعام أو الاحتياجات الطبية فقط.



وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق إغلاق المدارس والحانات وكذلك المطاعم، وحفزت الشعب على العمل من المنزل وتجنب وسائل المواصلات العامة.