مرسيدس تعلن عن تراجع هائل في أرباح الأشهر الأولى من 2020

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت دايملر المالكة لمرسيدس انهيار 70% تقريباً في أرباحها التشغيلية بسبب وباء الكورونا، مع تحذيرها أن توزيعات الأرباح للمساهمين ستتراجع بقوة هذا العام.
هي قصة نراها مع جميع شركات السيارات في جميع الأسواق .. الوباء قضى على شهية الكثيرين للشراء مع فرض حجر التجوال في العديد من دول العالم.
وبالأرقام الدقيقة، سجلت دايملر تراجع 68.9% في أرباح الربع الأول من العام الجاري إلى 719 مليون يورو (2.9 مليار ريال)، وهذا الانهيار سيدفع مرسيدس وغيرها لتعميق شراكاتها مع صانعات السيارات الأخرى لتوفير النفقات.
ويُذكر أن بي ام دبليو سجلت انخفاض 20.6% في مبيعات الفصل الأول من العام وتتوقع الشركة انخفاض أعمق في الطلب في الأشهر القادمة، وبشكل عام انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية أكثر من 50% في مارس، مع تسجيل إيطاليا بشكل خاص لانهيار 85.4%.
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