ظهور تفاصيل جديدة عن سعر ومواصفات فيراري بوروسانجوي

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل فيراري على تطوير أول سياراتها الاس يو في على الإطلاق بوروسانجوي، استعداداً للكشف عنها في عام 2021، حيث تم التأكيد على أنها ستستند إلى فيراري روما جراند تورر الجديدة، وتقول التقارير أنها قد تحصل على محرك من V6 إلى V12 مع إمكانية المساعدة الكهربائية.

ومن المؤكد ان بوروسانجوي لو حصلت على خيار المحرك الهجين، فلن تحصل على أكبر هذه المحركات، وقال انريكو جاليرا، رئيس قسم التسويق في فيراري: “إن كهربة محرك V12 يعني إنشاء سيارة ثقيلة وكبيرة على الأرجح.

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في غضون ذلك، لا تزال سيارة فيراري ذات محرك V6 قادمة، ومن المتوقع أن تحصل على محرك تيربو سعة 2.9 لتر على غرار ألفا روميو كوادريفوجليو، وحيث أن المحرك في ألفا روميو يوفر قوة 503 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، فإنه في فيراري سيولد حوالي 600 حصان ونفس القدر من عزم الدوران.

في الختام، ستظهر فيراري بوروسانجوي لأول مرة في وقت ما من العام المقبل، بسعر يبدأ على الأرجح من 250,000 دولار (937,000 ريال)، أي أكثر بنحو 30,000 دولار (112,000 ريال) من فيراري روما، وتستمد هذه الأخيرة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3.8 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثمان سرعات، ويذكر أنه مع SF90، أثبتت فيراري بالفعل أنها يمكنها استخدام محركها V8 مزدوج التيربو في الأنظمة الهجينة، لذلك بافتراض أن شركة صناعة السيارات الخارقة الإيطالية قررت جعل بوروسانجوي هجينة، فقد تحصل على محرك V8 سالف الذكر.