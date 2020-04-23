“بالصور” كيا الجبر تتيح شراء السيارات عبر الإنترنت

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل تفشي فيروس كورونا، أصبح توفير الحلول الإلكترونية المتكاملة بواسطة الشركات لا غنى عنه، وهو ما تعرفه كيا جيداً.

لذا قامت شركة كيا الجبر، الوكيل الحصري لسيارات كيا في السعودية بإتاحة شراء سيارات كيا بالكامل عبر الإنترنت، وفيما يلي خطوات ذلك:

– تدخل موقع كيا الجبر الرسمي عبر هذا الرابط: اضغط هنا

– تختار السيارة المهتم بشرائها

– تختار الفرع الأقرب لك

Advertisements

– تعبئة بياناتك

ملحوظة: إذا كان لديك أي استفسار عن موقع كيا الجبر فيمكنك التواصل مع خدمة المحادثة المباشرة الأونلاين

بناءً عليه، سيتم تحويل تفاصيل طلب الشراء إلى مسؤولي مبيعات كيا الجبر الذين يتواصلون بدورهم مع شركة التمويل.. على أن يتم رفع أوراقك بالكامل عبر الإنترنت، وبعد إتمام عملية الدفع عبر الحوالة، يتم شحن السيارة إلى منزلك.

اقرأ أيضاً: مبادرات من كيا الجبر لدعم الجهود المجتمعية بمواجهة فايروس كورونا وآثاره

لذا إجمالاً، فأنت لم تعد بحاجة إلى التوجه للوكالة، وأية تفاصيل تريد معرفتها عن السيارة ستجدها أمامك في موقع كيا الجبر الذي يوفر لك نظرة شاملة على السيارة ومواصفاتها وأبرز مميزاتها.

تجربة توصيل سيارة كيا سيلتوس 2020 تم شراؤها عبر الإنترنت بالصور: