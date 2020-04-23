كاديلاك تفتح الحجز المسبق على شراء اسكاليد 2021

الخليج ٣٦٥ نت – بعد فترة وجيزة من الكشف عن كاديلاك اسكاليد 2021، أعلنت الشركة عن فتح باب الطلب المسبق على شرائها رسمياً في الولايات المتحدة.

يذكر أن سعر الإس يو في الرائدة يبدأ من 76,195 دولار (286,000 ريال) بزيادة قدرها 1,000 دولار (3,750 ريال) عن اسكاليد 2020 للإصدار القياسي Luxury، وترتفع الأسعار إلى 85,595 دولار (321,000 ريال) لإصدار Sport، و85,695 دولار (321,500 ريال) لإصدار Premium Luxury، و101,745 دولار (382,000 ريال) لإصداري Sport أو Premium Luxury مع حزمة Platinum.

تستمد اسكاليد الجديدة قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما يتوفر إصدار ديزل توربو سعة 3 لتر بقوة 277 حصان و623 نيوتن.متر من عزم الدوران.

هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها حول إصدارات اسكاليد، حيث أن الإصدار القياسي Luxury يأتي مجهزاً بشاشات اوليد منحنية، ونظام صوتي AKG بـ 19 مكبر صوت، وجنوط 22 بوصة، والكثير من تقنيات السلامة، في حين يضيف إصدار Premium Luxury خيارات مثل فتحة السقف البانورامية وتقنيات أمان إضافية ومرآة الكاميرا الخلفية وشاشة رأس بالألوان الكاملة بالإضافة إلى Super Cruise للقيادة بدون استخدام اليدين.

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من جانبه، يضيف إصدار Sport لمسات باللون الأسود اللامع، وقفل تفاضلي محدود الانزلاق، وتحكم مغناطيسي في عجلة القيادة، وجنوط 22 بوصة داكنة، في حين تشتمل كلتا السيارتين بحزمة Platinum على مزايا فائقة الفخامة، مثل المقاعد ذات 18 طريقة تعديل مع التدليك، ونظام صوتي AKG بـ 36 مكبر صوت، ونظام ترفيهي لركاب المقاعد الخلفية، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ونظام التعليق الهوائي.

في الختام، تماماً مثل شيفروليه كورفيت التي تم الكشف عنها مؤخراً، نحن على يقين أن كاديلاك ستحصل على الكثير من طلبات الشراء المسبقة لاسكاليد الجديدة، ولا يزال من المقرر بدء تسليم السيارة للعملاء في أواخر عام 2020، لكن قد يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.