لكزس السعودية تطلق موقعها الإلكتروني بالشكل الجديد كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت لكزس عبداللطيف جميل رسمياً موقعها الإلكتروني بالشكل الجديد كلياً، وذلك في مساعي تطويره بالرغم بأنه كان أكثر موقع إلكتروني تطوراً في الخدمات التي يقدمها بين وكلاء السيارات.

حيث بات بإمكانك استعراض سيارة لكزس بالكامل عبر الموقع الإلكتروني وذلك يتضمنه ما يلي:

المواصفات

المميزات

الأسعار

الفئات

معرض الصور

الألوان

الخارجية

الداخلية

كما يمكنك الآن شراء سيارة لكزس عبر الموقع الإلكتروني باستخدام “شات بوت”، والتي تنشط عبر خدمة تحدث إلينا “Chat Now” عند تسجيل البيانات التالية:

الاسم

البريد الإلكتروني

رقم التواصل

وعند اختيار السيارة التي أنت مهتم بها، سيتم استعراضها كما يلي:

الأسعار

الخيارات المتاحة

الفئات المتوفرة

بعدها ستختار مدينتك والفرع القريب منك، ثم سيرفع طلب الشراء المباشر عند مدير مبيعات مركز لكزس، ومباشرة سيتواصل معك لإتمام عملية البيع.. وبعد رفع الأوراق عبر الإنترنت وإتمام كافة المعاملات، سيتم توصيل سيارتك اليابانية الفاخرة الجديدة أمام باب منزلك.

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