هيونداي باليسيد 2020 تحصل على تقييم 5 نجوم للسلامة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت هيونداي باليسيد 2020 على تقييم “5 نجوم” للسلامة من وزارة النقل الأمريكية، وهو أعلى تقييم ممكن. وتنضم باليسيد لـ 45 سيارة جديدة أخرى في هذا التقييم الممتاز، منهم كيا تيلورايد وكاديلاك XT6 وفورد اكسبلورر وجمس اكاديا وتويوتا هايلاندر وفولفو XC90. وقد حصلت نسخ الدفع الأمامي والرباعي لباليسيد على تقييم الخمس نجوم لاختبارات التصادم الأمامي والجانبي، وتقييم أربع نجوم للحماية من الانقلاب. Advertisements كما أن باليسيد واحدة من 21 سيارة حصلت على تقييم خمس نجوم لتقنيات تفادي الاصطدام .. وتتمتع باليسيد الجديدة بعدد كبير من مزايا السلامة مثل نظام التفادي المبكر للاصطدام مع رصد النقطة العمياء، والاستمرار في حارة الطريق، ومتابعة انتباه السائق والمزيد.

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