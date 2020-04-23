كيا ريو 2020 متاحة للتأجير ضمن أسطول شركة الوفاق

الخليج ٣٦٥ نت – كيا ريو 2020 هي سيارة تشتهر بكونها اقتصادية عملية تناسب التنقل داخل وخارج المدينة، وهو ما دفع الوفاق لتأجير السيارات إلى ضمها لأسطولها.

معلومات عامة عن السيارة

كيا ريو 2020 تتمتع بتصميم مميز مع المزيد من المساحة الداخلية والرحابة، والأداء الحيوي، بجانب الراحة التي تقدمها للسائق والركاب من خلال التقنيات المتطورة في المقصورة.

تصميم السيارة العام

حصلت ريو 2020 على شبك علوي أنحف مع شبك سفلي كبير يسمح بتبريد أفضل، إضافة لوجود مصابيح أمامية مزدوجة مع مصابيح LED نهارية، بينما تأتي الخلفية في كل من الهاتشباك والسيدان بمظهر عريض أكثر بسبب زيادة السعة التخزينية.

التقنيات والأمان والمميزات

تأتي ريو مع شاشة 7 إنش نظام الترفيه المعلوماتي، إضافة لوجود شاشة 3.5 إنش لأنظمة المساعدة في القيادة، مع عجلة قيادة أكبر قابلة للتعديل و مقاعد مريحة والعديد من أماكن التخزين، إضافة لوجود مساحة داخلية أكبر من السابق وإمكانية طي الصف الثاني من المقاعد لزيادة سعة حقيبة الأمتعة.

ذلك بالإضافة لوجود نظام تذكير أوتوماتيكي بمواعيد الصيانة والفحص، مع دعم طي المرايا الجانبية كهربائياً ووجود مكيف أوتوماتيكي، نظام أوتوماتيكي لإزالة الضباب عن الزجاج الأمامي وتقنية الدخول بدون مفتاح.

Advertisements

هذا بجانب العديد من تقنيات السلامة مثل مساعد تسلق المنحدرات، مثبت السرعة الأوتوماتيكي، نظام التثبيت الإلكتروني، نظام تنبيه الرجوع الخلفي، مساعد منع الاصطدام الأمامي، مكابح الطواريء الأوتوماتيكية، مع وجود 6 وسائد هوائية، إضافة لوجود 8 مناطق تركيز ضغط تعمل على توزيع الصدمات بالغة القوة، وهو ما يهدف إلى حماية الهيكل الخارجي للركاب من كافة الإصابات.

المحرك

تأتي كيا ريو سيدان وهاتشباك مع خيارين من محركات 4 سلندر، حيث يأتي الأول بسعة 1.4 لتر وبقوة 100 حصان مع 133 نيوتن.متر من عزم الدوران، بينما يأتي الثاني بسعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان ومع 151 نيوتن.متر من عزم الدوران، حيث يتوفر كلاهما مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 17.5 كم لكل لتر بنزين.

وهذا ويمكنك استئجار كيا ريو 2020 بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، حيث أن الحجز يتم إلكترونياً دون الحاجة للتعامل مع الموظفين، ويتم تعقيم السيارة قبل تسليمها والتأجير يشمل التأمين والصيانة والفحوصات مع دعمك بخدمة الصيانة المتنقلة التي تأتيك بأي مكان.