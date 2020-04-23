هيونداي بروفيسي و45 الاختباريتان ستحصلان على موديلات إنتاجية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سيارة “بروفيسي” الاختبارية مؤخراً بتصميم أثار إعجاب الكثيرين حول العالم، والآن أكدت الشركة رسمياً على لسان نائب الرئيس على تطوير موديل إنتاجي لها.

ليس هي فحسب بل أيضاً موديل إنتاجي لسيارة 45 الاختبارية، والتي ستصل أولاً للأسواق بتصميم كلاسيكي مستوحى من السبعينات مع تقنيات ولمسات عصرية متعددة، كما صرح سانجيوب لي، نائب رئيس هيونداي، أن تصميم بروفيسي الاختبارية مستوحى من التصميم المتدفق لسيارات ثلاثينات القرن الماضي.

وسيتم تدشين 45 الإنتاجية قبل نهاية العام، بينما بروفيسي الإنتاجية ستكون هي نفسها الجيل القادم لايونيك، مع مشاركة نفس المنصة الكهربائية بين الموديلين الجديدين.

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صور بروفيسي

صور 45 الاختبارية