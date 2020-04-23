تويوتا ياريس كروس 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت تويوتا الستار عن ياريس كروس 2021 الجديدة، وهي الكروس أوفر المبنية على ياريس هاتشباك، بمساحة داخلية أوسع ونظام دفع رباعي اختياري.

ياريس كروس هي ثالث عضو في عائلة ياريس، بعد نسخة الهاتشباك ونسخة GR ياريس الرياضية، مع كون ياريس كروس أكبر من الاثنين بطبيعة الحال بجسد أطول وأعرض وأكثر ارتفاعاً.. ولكنها تظل أصغر كروس اوفر في مجال تويوتا.

وسيمكن للعملاء اختبار عجلات 18 إنش لإضافة لمسة أكثر رياضية على السيارة، مع توفر قياسات أصغر.. كما أن مساحة الداخلية وتخزين الأمتعة ازدادت مقارنة بياريس هاتشباك، مع توفير باب كهربائي لصندوق الأمتعة وأحزمة لتثبيت الأشياء داخله أثناء القيادة.

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ياريس كروس ستنطلق بنظام دفع أمامي مع توفر الدفع الرباعي بشكل اختياري، وهو أمر نادر في فئة الكروس اوفر الصغيرة.. مع مولد طاقة هجين يجمع بين محرك بترولي 3 سلندر سعة 1.5 لتر وموتور كهربائي بنفس قوة ياريس هاتشباك بـ 116 حصان.

وستصنع تويوتا الكروس اوفر الجديدة بجوار ياريس هاتشباك في مصنع الشركة بفرنسا، مع خطط لإنتاج 150,000 نسخة سنوياً، وستنافس السيارة أمثال رينو كابتور ونيسان جوك وفورد بوما مع طرحها في الأسواق في صيف 2021.