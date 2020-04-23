كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تراجع أرباح هيونداي العالمية في الربع الأول بنسبة 44٪ بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن انخفاض صافي أرباح الربع الأول بنسبة 44٪ إلى أدنى مستوى له خلال ربع عقد من الزمن.

وبلغ صافي الربح في الفترة من يناير إلى مارس 376 مليون دولار، حيث أثر انتشار فيروس كورونا على الطلب على السيارات في جميع أنحاء العالم.

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وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 5٪ لتصل إلى 703 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على انخفاض بنسبة 6٪ في الإيرادات.

وقالت هيونداي في بيان إنها تتوقع أن تواجه ضعف الربحية في الربع الثاني بسبب الوباء.

مع عدم وضوح توقعات تعافي العديد من البلدان من الوباء، علقت هيونداي الإنتاج في ثلاثة من مصانعها الثمانية على مستوى العالم.