تناقلت العديد من مواقع السيارات العالمية المتخصصة صوراً مسربة لسيارة سوبارو القادمة التي ستأتي بمواصفات غير مسبوقة.
يأتي تصميم هذه المركبة شبيها بعض الشيء بتصميم سيارة "سايبرتراك" الكهربائية التي كشفت عنها تسلا مطلع العام الجاري.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Evoltis التي بنيت على منصات e-TNGA لتكون سيارة رباعية الدفع ستكون كهربائية بالكامل،وسيخلو هيكلها من قبضات الأبواب التقليدية والمرايا الجانبية، وستستبدل المرايا بكاميرات تصور محيط السيارة وتعرضه على شاشة قبالة السائق.
كما ستحصل هذه المركبة على أنظمة متطورة تساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيا دون تدخل السائق، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم
وستزود Evoltis بمحرك كهربائي بعزم 290 حصانا قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في 8 ثوان، وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.
ومن المفترض أن تطرح سوبارو هذه السيارة في الأسواق مطلع العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 50 و65 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "سوبارو" تعتزم طرح رباعية دفع كهربائية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.