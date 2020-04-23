دراسة: تراجع حاد في الإنتاج العالمي للسيارات بسبب "كورونا"

كتب: باسل الحلواني
توقعت دراسة صادرة عن مؤسسة LMC العالمية المتخصصة في سوق السيارات، أن يتراجع الإنتاج العالمي من السيارات خلال العام الجاري إلى أكثر من 20%، ما يعادل نحو 71 مليون وحدة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من ركود.
أكدت الدراسة أن هذا الانخفاض الحاد، يعد أكبربكثير مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام، كما أنه من المرجح أن يكلف مصنعي السيارات العالميين 19 مليون وحدة في إنتاج مفقود في 2020.
قالت الدراسة إن التوقعات قد تشهد مزيدًا من التراجع تبعا لمدى سرعة تعافي المناطق
أضافت أنها تتوقع هبوط حاد في مبيعات السيارات بنهاية أبريل في أمريكا الشمالية وأوروبا، لافتة إلى أن التعافي بعد الجائحة من غير المرجح أن يكون سريعًا في الأشهر المقبلة.
أوضحت أنه رغم كون الصين من بين أولى الدول التي ضربها فيروس كورونا، إلا أنها قد استأنفت بالفعل العمل في معظم مصانعها للسيارات متوقعة أن تشهد انخفاضا بنسبة 12% فقط في المبيعات هذا العام.
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