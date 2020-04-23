نظارات شمسية من بنتلي ومايباخ سعرها يفوق السيارات الفاخرة!

الخليج ٣٦٥ نت – من المواقف المحرجة التي يتعرض لها كثير من الأشخاص، هو عند التوجه لشراء نظارات شمسية جديدة وبعد الأعجاب بها يجدوا سعرها مرتفع، مما يدفع بعض الأشخاص إلى تركها في مكانها.



لكن مهما كان سعر هذه النظارات فإنها لا تستحق الذكر بجانب النظارات التي أنتجتها كل من بنتلي ومايباخ العلامات البارزة في عالم السيارات الفاخرة، حيث حددت سعر كل منها برقم يفوق ثمن سيارة جديدة!

نظارة مايباخ ديبلومات 1 بـ 60 ألف دولار (225 ألف ريال)



نعم عزيزي القارئ ما قرأته صحيح بالفعل، فقد فاقت نظارة مايباخ سعر سيارة مرسيدس جديدة، حيث أنها مصنوعة من ذهب عيار 18 قراط ومرصعة بـ 174 الماسة موضوعة على اليد ومن عيار 1.18 قراط، بالإضافة إلى أن قالب النظارة مصنوع يدويًا ويحمل اللون التركوازي، ولقد صنعت 50 نسخة منها فقط.

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نظارة بنتلي بلاتينوم بـ 45 ألف دولار (170 ألف ريال)



قدمت بنتلي هذه النظارة الفاخرة قبل بضعة أعوام، وذلك بالتزامن مع إطلاق سيارة لوزان الفاخرة، لذا كان لا بد أن تكون نظاراتها بالقيمة والفخامة ذاتها، ولقد صنعت 100 نسخة منها فقط.

ولقد تم تصميم النظارة الرائعة من البلاتين الخالص، بالإضافة إلى الذهب الأبيض والذهب الزهري، وهما لونين منحاحها اللمسة الأنثوية الفائقة.