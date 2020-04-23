خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة الشؤون البلدية خطوات التقديم لطب إصدار تصاريح التنقل للعاملين في المنشآت والأنشطة المستثناة من الإغلاق وقت منع التجول، وتأتي الخطوات كما يلي:

الدخول على خدمة تصاريح تنقل العاملين، من خلال بوابة بلدي.

الاطلاع على معلومات بطاقة الخدمة لمعرفة قائمة الأنشطة المستثناة.

الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني وسيتم الرد على المستفيد بالإيجاب أو الرفض بناء على صحة المعلومات.

إرسال كافة المعلومات للبلدية المعنية.

وبعد إدخال كافة المعلومات وإرسالها للبلدية المعنية، يجب على المستفيد الإقرار بصحة المعلومات المقدمة ثم طباعة الإذن في حالة الموافقة، ومن ثم اعتماد الأذونات من وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بدأت في تطبيق نموذج موحد لإصدار تصاريح التنقل خلال وقت منع التجول في جميع مناطق المملكة، وأتاحت للفئات والمنشآت المستثناة إمكانية طلب التصريح عبر الوزارات والجهات التي يتبع لها النشاط واعتماده من وزارة الداخلية.