كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاند روفر تكشف النقاب عن "إيفوك" و "ديسكفري سبورت" الجديدتان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة لاند روفر - Land Rover النقاب عن إصدارات هجينة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية، إيفوك Evoque و ديسكفري سبورت Discovery Sport.

ووفقًا لـ "لاند روفر"، فأن إيفوك Evoque الجديدة قادرة على السير لـ 41 ميلًا على الطاقة الكهربائية فقط، في ظل ظروف الاختبار في العالم الحقيقي، أما ديسكفري سبورت Discovery Sport، قادرة على السير إلى ما يصل لـ 38 ميلا على الطاقة الكهربائية فقط.

تستخدم كلتا السيارتين محرك بنزين سعة 1.5 لتر وثلاث أسطوانات بقوة 200 حصان ، ومحرك كهربائي بقوة 109 حصان ، يقع أسفل المقاعد الخلفية ، لإعطاء إجمالي إنتاج 300 حصان.

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يمكن للسائقين اختيار القيادة في الوضع الكهربائي أو وضع البنزين أو قيادة السيارة على وضع الـ HYBRID، وفقًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبيانات التنقل عبر القمر الصناعي حول أنواع الطرق القادمة وأفضل طريقة لمعالجتها.

يتم تحديد وقت شحن البطارية بنسبة 0-80 في المائة في 30 دقيقة باستخدام نقطة شحن عامة 32 كيلو وات DC ، أو ساعة واحدة و 24 دقيقة باستخدام شاحن منزلي بقوة 7 كيلو وات ، أو ست ساعات و 42 دقيقة باستخدام مقبس توصيل ثلاثي السنون في الصفحة الرئيسية.

كلا النموذجين الهجين الإضافيين يحمل شارة P300e. يبدأ Evoque P300e بسعر 43،850 جنيهًا إسترلينيًا ، و Discovery Sport P300e بسعر 45370 جنيهًا إسترلينيًا.

وتقول لاند روفر Land Rover أن Evoque P300e سيكون لديها انبعاثات CO2 من 32g / km ، و 36 g / km لـ Discovery Sport P300e ، مما يعني أخبارًا جيدة لمالكي السيارات أو الأسطول ، وكذلك سائقي السيارات الخاصة الذين سيستفيدون من استهلاك الوقود منخفضة تصل إلى 201 ميلا في الغالون. نظرًا لأن معظم الرحلات أقل من 20 ميلًا في اليوم ، فلن يحتاج معظم المالكين إلى الاستفادة من خزان الوقود ، خاصةً أن كلتا السيارتين ستعملان على البطارية بسرعات على الطريق السريع أيضًا.