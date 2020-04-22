هيونداي تكشف عن الطراز الجديد من سيارتها الكهربائية "أيونيك"

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن الشكل الجديد من أيقونتها السيدان الكهربائية أيونيك. وتعمد أيونيك على نظام تشغيل كهربائي خالص، وزودت بمحرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 38 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 311 كلم وفق معيار WLTP. ويمكن شحن 80% من سعة البطارية عبر تقنية الشحن السريع في غضون ساعة واحدة. 311 كلم وفق معيار WLTP. ويمكن شحن 80% من سعة البطارية عبر تقنية الشحن السريع في غضون ساعة واحدة. وتتميز نسخة الموديل الجديد من خلال شبكة المبرد المغلقة والمصادم الجديدة والمصابيح الجديدة والعجلات Advertisements الخفيفة قياس 16 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف. الخفيفة قياس 16 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف. وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة قياس 10.25 بوصة لنظام الملتيميديا بالكونسول الأوسط، فضلا عن أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل Carplay، وأندرويد Auto. وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة للحفاظ على مسافة الأمان عن المركبة الأمامية في الزحام والتعرف على الإشارات المرورية ونظام التحذير من التصادم مع المارة وقائدي الدراجات.​

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