كورونا ينعش مبيعات السيارات عبر الإنترنت

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار انتشار فيروس كورونا وغلق معارض السيارات في جميع أنحاء العالم، ازدهرت مبيعات السيارات على شبكة الإنترنت عبر مواقع الشركات المصنعة.

ونشر موقع “موتور وان” الأمريكي تصريح لأحد خبراء مبيعات السيارات، قال فيه: “هذا الرواج سيتواصل بعد نهاية أزمة كورونا وعودة افتتاح منافذ البيع الرسمية بالشركات”.

وفي لقاء مع “مارك لانتيف” مدير قسم المبيعات بشركة فورد، تحدث حول مبيعات السيارات عبر الإنترنت، قال: “من المتوقع بقاء نسبة كبيرة من مبيعات السيارات كما هي في الوقت الحالي عبر الإنترنت”.

وعلل “لانتيف” ذلك بقوله إن العديد من شركات السيارات طورت من مواقعها الإلكترونية وأساليب الشراء من خلالها، وقدمت العديد من الخدمات في ظل أزمة كورونا.

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وأضاف مدير قسم مبيعات فورد، قائلاً: “أن الأساليب الميسرة لعملية الشراء عبر الإنترنت، ومعها اعتياد عملاء شركات السيارات على استخدام هذا الأسلوب لفترة طويلة، منذ بداية أزمة كورونا حتى نهايتها، كل ذلك سيعظم من فرص استمرار استخدام العملاء للإنترنت لشراء سيارات جديدة لما بعد كورونا”.

من جهة أخرى، رأى المتحدث الرسمي باسم فورد بأستراليا، إن عملية الشراء عبر الإنترنت قد تستمر لما بعد كورونا ولكن ليس طويلا، بالنظر لعملية اختبار السيارة عند شرائها، وهو ما سيدفع العملاء لاستسهال الأمر بالذهاب للتوكيلات مباشرة لشراء السيارة إذا ما انتهت أزمة كورونا وأعيد افتتاح منافذ البيع الرسمية.