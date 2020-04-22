مرسيدس AMG E63 2021 تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

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الخليج ٣٦٥ نت – مع الكشف عن مرسيدس اي كلاس فيس ليفت منذ أسابيع، يتبقى الآن نسخة AMG الأعلى أداءً، والتي ظهرت مجدداً أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة.
وتظهر AMG E63 القادمة بتمويهات خفيفة مع انكشاف الخلفية بالكامل وظهور المصابيح الخلفية المربعة الجديدة مع جناح خلفي بارز وشريط كروم فوق أنابيب العادم.
في المقدمة حصلت السيارة على شبك أمامي أكبر حجماً ومصد أمامي أكثر جراءة، مع جنوط AMG جديدة ومكابح محدثة، وبالنسبة للأداء فستستمر السيارة مع محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة تتراوح بين 563 و603 حصان حسب النسخة.
من المتوقع تدشين مرسيدس AMG E63 2021 سيدان ونسخة E63 S الأعلى في المجال لاحقاً هذا العام، غالباً في الخريف.
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