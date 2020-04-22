هيونداي سانتاكروز بيك اب 2021 تظهر في تصميم تخيلي+معلومات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع تقديم هيونداي لكروس اوفر وSUV في كل فئة تقريباً، تستعد الشركة لدخول عالم البيك اب مع سانتاكروزر 2021، والتي ظهرت لأول مرة كسيارة احتبارية في 2015، مع إعلان هيونداي عن تطوير موديل إنتاجي لها مؤخراً.. ونعرض لكم هنا كل ما نعرفه عن البيك اب القادمة مع صورة تخيلية جديدة.

نعلم أن هيونداي ستبني سانتاكروزر الجديدة في مصنع الاباما الأمريكي في 2021، مع تقديرات المحللين بأسعار أمريكية تبدأ من 25,000 دولار (94,000 ريال) لما هو معروف عن عادة هيونداي بتسعير منتجاتها بأقل من المنافسة.

كما من المتوقع أن تأتي البيك اب بنظام دفع أمامي للنسخة الأساسية مع توفير الدفع الرباعي للنسخ الأعلى في المجال.. ومن أهم ما نعرفه عن الموديل هو استخدامه لنفس منصة سانتافي، ما يعني احتمالية مشاركة المحركات التي تشمل محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان وآخر تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 235 حصان، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات.

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غالباً هذه المحركات ستكون أكثر قوة في سانتاكروزر مع عزم دوران أفضل لتنافس موديلات البيك أب الأحدث في السوق، مع قدرة على سحب أوزان مقاربة لهوندا ريدج لاين، أي حوالي 2300 كيلوجرام.

التقنيات

مع استهداف هيونداي للمشترين الأصغر سناً، نتوقع أن سانتاكروز 2021 ستكون مزودة بمزايا اتصال وترفيه متعددة، مع شاشة لمسية قياسية وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وشحن لاسلكي للجوال ونظام صوتي “هارمان كوردون” وأنظمة متطورة للسلامة ومساعدة السائق مثل الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ والبقاء في حارة الطريق والمزيد، مع توقعات بالكشف عنها العام القادم.