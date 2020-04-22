كيف تختار العازل الحراري المناسب لسيارتك؟

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن ارتفاع حرارة المقصورة هو أمر مزعج لنا جميعاً، ناهيك بأن ارتفاع درجة الحرارة يكون سبباً في فقدان السائق تركيزه، وفي أغلب الأحوال يحاول السائق التغلب على الحرارة باستخدام المكيف، ولكن في بعض الحالات قد لا يكون حلاً عملياً بنسبة 100%، ويحتاج إلى مساعدة عازل حراري الذي لديه القدرة على العزل بنسبة 65%.

لذا نقدم لك اليوم بعض النصائح لاختيار العازل الحراري المناسب:

1- التأكد من نسبة الضوء التي يسمح الزجاج بمرورها إلى داخل المقصورة.

2- أن يكون على درجة عالية من المتانة، ليكون قادراً على مقاومة الماء، وامتصاص بخاره.

3- التأكد من كونه عازل للأشعة فوق البنفسجية

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4- ألا يتفاعل مع المواد الكيميائية في حال تعرض لها.

5- التأكد من نسبة تخفيف وهج أشعة الشمس ونسبة عزل الأشعة فوق الحمراء، حيث أن كلاهما مهمين جداً لكفاءة العازل.

وتعمل لومار على توفير العديد من الخيارات لأفلام العزل والتظليل بما يتوافق مع حاجة العميل، كما تتميز أفلام لومار للعزل الحراري بأنها تعزل الأشعة الضارة بنسبة 99.9%، كما تتميز لومار بتوفير ضمان لمدة عشرة سنوات على جميع افلام العزل الحراري.

ويذكر أن لومار تقدم العديد من الخيارات لأفلام العزل والتظليل بما يتوافق مع حاجة العميل، كما أنها تعمل على تقديم أجود الأنواع وأكثرها كفاءة واعتمادية، كما تتميز لومار بتوفير ضمان لمدة عشرة سنوات على جميع أفلام العزل الحراري.