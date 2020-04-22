عجلات آبل ماك برو الجديدة أغلى من العجلات الفعلية للكثير من السيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت آبل مجموعة عجلات للماك برو بسعر 700 دولار! (2600 ريال)، أي أغلى من العجلات الفعلية للكثير من السيارات بالسوق.

وليس سراً أن آبل تطلب أسعار مرتفعة لمنتجاتها المختلفة.. مع صنع العجلات الصغيرة من المطاط والفولاذ المصقول، بتصميم يبدو أنيقاً وأكثر فخامة بلا شك من العجلات البلاستيكية التي نراها أسفل المقاعد على سبيل المثال.

ويُذكر أن آبل بالفعل تقدم أربع أقدام فولاذية للماك برو بشكل قياسي مع الجهاز مع بيعها بشكل منفصل بـ 299 دولار (1120 ريال) للراغبين في خيار معقول أكثر في السعر من العجلات.