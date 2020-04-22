نيسان زد 400 الجيل القادم تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – لقد مرت أكثر من عشر سنوات على إطلاق نيسان زد 370، لذا فقد تأخر استبدالها لفترة طويلة، ولحسن الحظ، سيتم مكافأة صبرنا في النهاية، حيث تقول التقارير أن نيسان زد الجديدة سيُطلق عليها اسم زد 400 وستظهر لأول مرة خلال العام المقبل، وقد تحصل على تصميم تطوري من التصميم الحالي، أو كما تشير الشائعات، فستحصل زد 400 على تصميم مستوحى من الطراز الجديد تكريماً لتراث السيارة الرياضية، ويظهر هذا في التصميم التخيلي من المصمم Leyang Bai لما قد تبدو عليه خليفة زد 370.

يمزج التصميم التخيلي والذي يُطلق عليه اسم نيسان فيرلادي زد 480، بين لغة التصميم الحالية لنيسان في زد 240، والمصابيح الأمامية المستديرة والمصابيح الخلفية المميزة، والنتيجة، هي تصميم تطوري مذهل لسيارة نيسان زد الأصلية، ومن البداية وحتى النهاية، استغرقت عملية التصميم بأكملها 294 ساعة، ويقول المصمم أن التصميم النهائي بمثابة تذكير للأصل ولكن مع حداثة وبراعة.

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لم يكشف المصمم عن أي تفاصيل حول مجموعة نقل الحركة لخليفة نيسان زد 370 التوقعية، ومع ذلك، من المتوقع أن تستخدم نيسان زد 400 نفس محرك V6 سعة 3 لتر مزدوج التيربو مثل انفينيتي Q60 الذي ينتج حوالي 400 حصان، وهذا من شأنه أن يجعلها أقوى بكثير من محرك V6 سعة 3.7 لتر والذي يولد قوة 332 حصان المستخدم في زد 350.

في النهاية، نتوقع أن تكون نيسان زد 400 أسرع من Q60 والتي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في خمس ثوان، ومن المحتمل ان يتم تزويد نيسان زد 400 بناقل حركة اوتوماتيكي وآخر يدوي بست سرعات لإرضاء محبي نواقل الحركة اليدوية.