تعرف على السيارات الحاصلة على تقييم الأكثر أماناً في العالم “60 سيارة”

الخليج ٣٦٥ نت – السلامة هي من أهم العوامل التي يضعها المستهلكون الآن في الاعتبار قبل شراء السيارات، ما أعطى أهمية كبرى لتقييمات السلامة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطريق السريعة، مع تنافس شركات السيارات للحصول على أعلى التقييمات كل عام والتفاخر بالنتائج.

وتمر السيارات باختبارات تصادم متعددة للجوانب والمقدمة والخلفية لضمان صلابتها وحماية الركاب، مع اختبارات أخرى لقوة السقف وأحزمة المقاعد والمصابيح الأمامية.. ونذكر المتابعين أن عدم وجود سيارة في القائمة لا يعني أنها غير آمنة، لأن العديد من السيارات تفشل في اختبار واحد بالغ الصعوبة، وهو اختبار المصابيح الأمامية، رغم تفوقها في باقي المناحي.. كما أن سيارات الليموزين الكبيرة وبعض الموديلات الأخرى لا تمر بهذه الاختبارات.. وبدون الإطالة؛ نقدم لكم الـ 60 سيارة الأكثر أماناً في العالم.

سيارات صغيرة:

هوندا سيفيك

هوندا انسايت

هيونداي النترا

هيونداي فيلوستر

كيا سيراتو

كيا سول

مازدا 3

سوبارو كروس تريك

سوبارو امبريزا

سوبارو WRX

تويوتا كورولا

سيارات متوسطة:

هوندا اكورد

هيونداي سوناتا

مازدا 6

نيسان التيما

نيسان ماكسيما

سوبارو ليجاسي

سوبارو اوت باك

تويوتا كامري

سيارات متوسطة فخمة:

بي ام دبليو الفئة الثالثة

لكزس ES

مرسيدس C-Class

تيسلا موديل 3

فولفو S60

سيارات كبيرة:

كيا ستينجر

سيارات كبيرة فخمة:

اودي A6

اودي A7

جينيسيس G70

جينيسيس G80

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جينيسيس G90

إس يو في صغيرة:

شفرولية اكوينوكس

فورد اسكيب

هوندا CR-V

هيونداي كونا

هيونداي توسان

كيا سبورتاج

لكزس UX

لينكون كورساير

مازدا CX-3

مازدا CX-30

مازدا CX-5

سوبارو فورستر

تويوتا راف فور

فولفو XC40

إس يو في متوسطة:

فورد ايدج

هيونداي باليسيد

هيونداي سنتافي

كيا سورينتو

كيا تيلورايد

مازدا CX-9

سوبارو اسانت

تويوتا هايلاندر

فولكس واجن تيجوان

إس يو في متوسطة فخمة:

اكيورا RDX

كاديلاك XT6

هيونداي نيكسو

لكزس NX

لكزس RX

مرسيدس GLE

إس يو في كبيرة:

اودي Q8