سمارت بدأت العمل على تطوير سيارة كروس أوفر

الخليج ٣٦٥ نت – لسنوات، وقفت سمارت على الهامش في منافسة قطاع سيارات الكروس أوفر، ولكن يبدو أنها انتهت من المشاهدة، حيث تكشف التقارير أنها ستكشف عن أول سياراتها الكروس أوفر في 2022، ويبدو أن دخولها في هذا السوق لسبب أنه السوق الأكثر انتعاشاً، ولتبرير استثمارات جيلي ودايملر فيها بزيادة عائداتها.

لا نتوقع من سمارت أن تصنع سيارة اس يو في بحجم كاديلاك اسكاليد، حيث قال الموقع الإلكتروني الإيطالي Motori Online أن الموديل الذي لم يتم تسميته بعد سيكون بطول 4,064 مم تقريباً، وهو الرقم الذي سيجعلها بحجم ميني Hardtop وأطول من فور تو الصغيرة، وستستخدم السيارة منصة تم تطويرها خصيصاً لها بمساعدة جيلي على الأرجح، والجدير بالذكر أن جيلي اشترت نصف سمارت في 2019، كما تمتلك حصصاً في فولفو ولوتس وبوليستار وغيرهم.

ستستمد السيارة قوتها من مجموعة توليد قوة كهربائية مبنية حول بطارية ليثيوم أيون بقوة 78 كيلوواط/س، ويُتوقع أن تحصل على نطاق كهربي يبلغ 402 كم لكل شحنة، ولم يتم إصدار أية تفاصيل فنية إضافية، مثل ما إذا كانت ستعمل بنطام دفع أمامي أو خلفي او كلي حتى الآن، لذا جميع الخيارات الثلاثة ممكنة.

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تشير التوقعات إلى أن السيارة قد تكون مجرد هاتشباك أكبر، وهو حل يرضي أكبر عدد من سائقي السيارات، أو يمكن للشركة أن تتخذ نهجاً أكثر إبداعاً بإنتاج سيارة تشبه سيارة ForStars الاختبارية في الصور، والتي تم الكشف عنها في 2021، ولكن الأمر الأكيد أن سيارة سمات الكروس اوفر ستكون مصنوعة بشكل أساسي للاستخدام الحضري وليس على الطرق الوعرة.

في النهاية، وبحسب ما ورد، ستظهر السيارة لأول مرة بحلول نهاية عام 2022، مما يعني أنه يمكن طرحها للبيع في أوائل عام 2023، ولسنا متأكدين بعد من الأسواق التي ستصل إليها السيارة، ولكن لو أتيحت في أسواقنا هل سترغب الحصول على واحدة؟