فورد موستنج تصطدم برولزرويس داون متوقفة أمام الوكالة “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – بالرغم من حظر التجول، إلا أن غرائب حوادث السيارات لا تنتهي، حتى مع سيارة متوقفة دون حركة وهو ما يثير الاستغراب.

حيث ظهرت صور على الإنترنت تكشف عن اصطدام فورد موستنج مسرعة بـ رولزرويس داون متوقفة أمام وكالة رولزرويس في ولاية أريزونا.

وكما يبدو، فقد وقع الحادث خلال الشهر الماضي، وكانت الموستنج مستأجرة وضغط سائقها على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل.

هذا وكما نرى، فقد تضررت واجهة سيارة موستنج تماماً من الحادث لدرجة اعتقادك للوهلة الأولى بأنها اصطدمت بشاحنة وليس سيارة تقليدية.. ما يوضح مدى صلابة رولزرويس داون التي بالتأكيد تكلفة إصلاحها بالرغم من بساطة الضرر عليها ستكون مرتفعة للغاية.