رنج روفر ايفوك ولاندروفر ديسكفري سبورت تحصلان على نسخ 3 سلندر هايبرد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاكوار لاندروفر عن نسخ هجينة جديدة لرنج روفر ايفوك ولاندروفر ديسكفري سبورت، مع تقديم نسخ مماثلة في موديلات أخرى قريباً.

وتأتي السيارة بمحرك بترولي 1.5 لتر صغير بثلاثة سلندر بقوة 197 حصان، مع موتور كهربائي بقوة 107 حصان، بقوة إجمالية 304 حصان وعزم 540 نيوتن.متر.. وتتسارع ايفوك الهجينة إلى 100 كم\س في 6.4 ثانية، بينما تصل ديسكفري سبورت الهجينة لنفس السرعة في 6.6 ثانية.

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بالإمكان شحن 80% من بطارية الموديلين في نصف ساعة عبر استخدام الشواحن فائقة السرعة، مع مدى كهربائي صافي 66 كيلومتر لايفوك و62 كيلومتر لديسكفري سبورت.

كما هو متوقع، النسخ الهجينة تتمتع بمعدلات كفاءة ممتازة تقدر بـ 1.4 لتر لكل 100 كيلومتر فقط، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات للموديلين، وقد فتحت الشركة البريطانية باب الطلب على السيارتين ولكن لا نعلم موعد طرحهما في الأسواق ولا الأسعار بعد.