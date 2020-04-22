"البافارية للسيارات" تتبرع بـ10 % من رواتب العاملين لمدة شهر لصالح صندوق تحيا مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل علامة BMW الألمانية، عن تبرعها بقيمة ١٠٪؜ من مرتبات جميع الموظفين و العاملين لمدة شهر لصالح صندوق تحيا مصر لدعم العمل العام الذي يقوم به الصندوق من خدمات جليلة للمجتمع سواء في مقاومة وباء كورونا أو في دعم المنظومة الصحية و الجيش الأبيض من الأطباء

الذى يؤدى دوره النبيل لخدمة أبناء الوطن.

يأتي هذا في ظل إيمان المجموعة البافارية، بدورها المجتمعي في دعم الدولة و المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات التي تحتاج فيها الدولة وقوف كل الفئات والقطاعات لدعمها.

وكانت المجموعة البافارية للسيارات قد قامت مؤخرا بالتبرع بمبلغ ١٢مليون

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جنيه كدفعة أولي لدعم جهود صندوق "تحيا مصر" والمستشفيات الجامعية .

قال فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة:" اننا ندرك الدور الوطني الهام الذي يجب أن يقوم به رجال الأعمال تجاه الوطن في هذه الفترة العصيبة".

أضاف أن اختيار التبرع لصندوق " تحيا مصر" لما له من نجاحات عديدة في دعم مشروعات التنمية التي تمس مباشرة المواطن المصري، إضافة إلى دعمه الرائع لمنظومة الخدمات الصحية في مواجهة هذا الوباء.