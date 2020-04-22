تصاريح التنقل خلال الحظر يجب أن تكون ورقية.. وبدء تطبيق النموذج الموحد من اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المقدم “طلال الشلهوب” المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن النموذج الموحد للتنقل للفئات المستثناة سواءاً بالقطاع الحكومي أو الخاص في جميع مناطق المملكة، يجب أن يكون ورقياً وليس إلكترونياً.

وأشار “الشلهوب” إلى أنه في حال تحويل هذه التصاريح إلى إلكترونية، سيتم الإعلان عن ذلك عبر القنوات الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية.

وأوضح أن النموذج الموحد يُمنح للفئات المستثناة بعد توثيقه من قبل الوزارة المعنية ثم مراجعته وتوثيقه من قبل شرَط المناطق، مؤكداً أن رجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بتدقيق هذه النماذج، مشدداً على أنه سيتم تطبيق عقوبة منع التجول بحق من لا يحمل هذا التصريح.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بدأت اليوم الثلاثاء في تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من المنع في جميع مناطق المملكة، حيث تتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها.