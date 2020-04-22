الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، واغتنم فرصة العروض الحصرية على سيارات كيا 2020 اللي تحمس الجميع من كيا الجبر للسيارات بالتعاون مع مصرف الراجحي. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا سيراتو موديل 2020: القسط الشهري: 900 ريال تفاصيل العرض: عرض الراجحي – عميل الراجحي : Advertisements الدفعة الاخيرة : ٣٥٪؜

نسبة المرابحة : ١.٩ ٪؜

التأمين : ٣.٢٥ ٪؜

بدون دفعة أولى عرض الراجحي – غير عميل الراجحي: الدفعة الأخيرة : ٣٠٪؜

نسبة المرابحة : ١.٩ ٪؜

التأمين ٣.٢٥ ٪؜

٥٪؜ و ١٠٪؜ دفعة أولى صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض كيا الجبر على كيا سيراتو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.