“بالفيديو” رجل هندي صنع سيارة على شكل فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – قام رجل هندي بصنع سيارة على شكل فيروس كورونا وذلك لرفع مستوى الوعي العام حول منع العدوى، وقد قام بالكشف عن سيارته المعدل يوم الأربعاء في حيدر آباد، حيث قال مصمم السيارة، ك. سودهاكار: “للتوعية بفيروس كورونا ولتشجيع الناس على البقاء في المنزل، لقد صنعت سيارة فيروس كورونا، لأني أريد أن أعطي رسالة واضحة للناس بعدم الخروج من منازلهم والبقاء في أمان”.

تحتوي السيارة ذات المقعد الواحد على محرك 100 سنتيمتر مكعب، وست عجلات، وهيكل من ألياف الكربون، حيث قال سودهاكار: “لقد استغرقنا عشرة أيام لبناء هذه السيارة والتي يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 40 كم/س، وقد انطلقت السيارة في طريق حيدر آباد للتوعية حول خطر فيروس كورونا، ويخطط سودهاكار للتبرع بالسيارة لاحقاً لشرطة حيدر آباد حتى يتمكنوا من زيادة تثقيف الشعب حول خطورة فيروس كورونا.

يذكر أن سودهاكار قام بتصميمات عدة أخرى للترويج لأهداف متنوعة، حيث أنشأ سيارة قفص لنشر الرسالة بعدم وضع الطيور في أقفاص، وغيرهم، ويُعرف سودهاكار محلياً بتصميم السيارات الغريبة بتصميمات مذهلة، حيث يستخدم قطع السيارات غير المرغوب فيها لبناء سياراته، كما يحمل سودهاكار الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لتصميم أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم.

في الختام، يذكر أنه في 25 مارس الماضي، قرر رئيس الوزراء الهندي وضع الهند تحت حظر لمدة 21 يوماً للحد من انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن الهند التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، لذا فإن الحجر الصحي في الهند هو الأكبر في العالم، وكان لدى الهند حتى الآن 6,553 إصابة و199 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.