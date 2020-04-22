“بالصور” رجال المرور يطبقون منع التجول أثناء هطول الأمطار في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي الخاص بالإدارة العامة للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويـتر”، صوراً لرجال الأمن ورجال المرور بمدينة الرياض، وهم يباشرون تنفيذ منع التجول للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وسط هطول الأمطار.

وأظهرت الصور أحد رجال المرور وهو يؤدي الصلاة ليلاً في الطريق الخالي تماماً أثناء هطول الأمطار، بينما أظهرت صور أخرى رجال الأمن وهم ينفذون أمر منع التجول ويتابعون الحركة الأمنية على الطرق الرئيسية.

والجدير بالذكر أن هذه الصور قد لاقت إعجاباً كبيراً بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وقد تداولوها على نطاق واسع في كافة منّصات السوشيال ميديا، مُعبّرين عن امتنانهم للدور الذي يقوم به رجال الأمن والمرور في ظل أزمة فيروس كورونا.