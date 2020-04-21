بـ 20 ألف رحلة ووجبة مجانية.. "أوبر" تدعم القطاع الطبي بالشراكة مع "أكسا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركتا أوبر وأوبر إيتس، بالتعاون مع شركة أكسا مصر، عن التزامهم بتقديم ٢٠ ألف رحلة ووجبة مجانية للعاملين بالأطقم الطبية التي تتصدر الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. يأتي هذا الالتزام في أعقاب التعاون الوثيق الذي تم مع وزارة الصحة والسكان لتخفيف الأعباء عن كاهل الأطقم الطبية في ٤ من مستشفيات العزل في القاهرة والإسكندرية.

يأتي هذا الالتزام ضمن تعهد أوبر العالمي بمساعدة العاملين في القطاع الصحي حول العالم والذين يحتاجون إلى خدمات نقل ضرورية، وأيضاً في محاولة من الشركة لدعم السلطات الحكومية والمدن التي تعمل على محاربة فيروس كورونا المستجد. وفي إطار هذا التعهد العالمي، تلتزم أوبر في مصر كأول مبادرة بتقديم رحلات مجانية بقيمة ٨٠ جنيه للرحلة الواحدة، لتساعد أفراد الفرق الطبية على الانتقال من وإلى المستشفيات، ودعم تنقلات أسرهم. كذلك أبدت أوبر إيتس التزامها بتقديم وجبات مجانية

بقيمة ١٠٠ جنيه للوجبة الواحدة.

وعلّق أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر: "يحتم علينا واجبنا تجاه المجتمع أن نمد له يد العون، وخاصةً لمساعدة العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون على مدار الساعة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ورحبت وزارة الصحة والسكان بهذا التعاون، بالشراكة مع أكسا مصر، في إطار تخفيف الأعباء عن الطاقم الطبي".

أضاف" فخور بإطلاق هذا البرنامج التعاوني وسوف نعمل على ابتكار حلول ووسائل لتحقيق التكاتف بين مختلف القطاعات كي نتحد لدعم مصر في هذا الوقت الحرج".

وقال أحمد يسري، مدير عام أوبر إيتس في مصر: "إن اتحاد أوبر وأوبر إيتس معاً في هذا العمل العظيم يأتي لتحقيق تأثير أعمق من أجل دعم القطاع الطبي الذي يواجه فيروس كورونا المستجد بصورة

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مباشرة. و كمرحلة أولى، سنعمل على تقديم وجبات للأطباء خلال أيامهم المزدحمة في مستشفيات العزل أو عند عودتهم إلى المنزل بعد نوبات عمل طويلة."

قال خالد الشعراني، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر: "إن دورنا الأساسي يمتد إلى ما هو أبعد من الحماية لعملائنا، وهو دورنا كشركة تأمين في الحماية في مجال الرعاية الصحية في مجتمعنا بشكل حيوي وفعال. سعداء بهذه المبادرة التي تمكننا من تقدير العاملين في الصفوف الأمامية وتزويدهم بدعم إضافي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في الحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية في هذا الوقت الصعب".

قالت أوبر عبر بيان لها:"تظل سلامة كل مستخدمي أوبر من أهم الأولويات، ولذلك أطلقت أوبر خاصية جديدة تتيح للسائقين اختيار قبول أو إلغاء الاشتراك في نقل العاملين بالقطاع الطبي، ولمزيد من الشفافية، سيحصل الذين يشتركون في المبادرة على رسالة واضحة على التطبيق أن الراكب القادم يعمل بالقطاع الصحي".

كذلك قدمت أوبر للسائقين تغطية تكاليف معدات الحماية الشخصية للسائقين ومقدمي خدمات التوصيل، بالإضافة إلى مواصلة الشركة إرسال إرشادات الصحة العامة حول طرق الوقاية ومحاربة فيروس كورونا لجميع مستخدمي أوبر وأوبر إيتس.