أول تعليق من إمارة عسير بشأن فيديو زحام السيارات بأحد الأسواق

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يُظهر ازدحام كثيف للسيارات في أحد أسواق المواشي في محافظة محايل عسير.

وقامت إمارة منطقة عسير بإصدار بيان خاص بهذه الواقعة، ووفقاً للبيان فإنه قد جرى التحقق من قبل الجهة المعنية في إمارة المنطقة وتبيّن صحة الواقعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها الموقف.

حيث وجّه أمير المنطقة بأن تقوم البلدية ومستثمر السوق بتحسينه وسرعة إنشاء سوق مؤقت وعاجل للأنعام والتخفيف على المواطن والحد من التزاحم وتطبيق المسافات الاحترازية بين سيارات البائعين، وبالفعل أنهت البلدية أعمال إنشاء السوق خلال 48 ساعة وتم افتتاحه صباح اليوم للمواطنين.

وفيما يخص مصّور الفيديو فقد أشار البيان إلى أنه قد قصد الصواب فأخطأ طريقه، لأنه لم يسلك الطرق النظامية للإبلاغ عن تلك الملاحظة، ولكن إمارة منطقة عسير قدّرت صغر سنه وحسن نيته، ولذلك دعت الإمارة إلى التوجه للقنوات الرسمية المعتمدة للإبلاغ عن ملاحظاتهم، سواء عن طريق مخاطبة البلدية أو بهاتف البلاغات الموحد للبلديات (940).