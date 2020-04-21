كيا تصنع معدات طبية للعاملين في المجال الصحي “صور”

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الخليج ٣٦٥ نت – عندما انتشر فيروس كورونا، وجدت العديد من البلدان نفسها غير مستعدة لتوفير الكميات الهائلة من معدات الحماية الشخصية للعاملين في المهن الطبية، وللمساعدة في سد هذا النقص، بدأ صانعو السيارات من جميع أنحاء العالم في تصنيع معدات الوقاية الشخصية في مصانعهم، فمثلاً تقوم لامبورجيني بصناعة أقنعة ودروع الوجه، بينما تقوم فورد بصنع أجهزة التنفس الصناعي وأقنعة التنفس.
وكجزء من جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أنشأت كيا برنامجاً يسمى “تسريع الخير”، وقد بدأ البرنامج بتمديد ضمانات السيارات التي من المقرر أن ينتهي ضمانها، ويتضمن الآن تجميع معدات الوقاية الشخصية في مصنعها في جورجيا، حيث يتم بناء كيا تيلورايد وسورينتو وأوبتيما.
يذكر أن كيا التزمت بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض لتحويل جزء من مصنعها في الولايات المتحدة إلى منطقة إنتاج متخصصة قادرة على صنع ما يصل إلى 200,000 درع وجه شهيراً لمحاربة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في هذا الأسبوع في المنطقة المحيطة بالمصنع، تليها عمليات التسليم إلى المرافق الطبية في جنوب كاليفورنيا ونيويورك.
وفي الختام، يعد إنتاج أقنعة الوجه جزءً من تعهد شركة صناعة السيارات الكورية بالتبرع بما مجموعه مليون دولار للشركاء غير الربحيين، لمساعدة المواطنين حول الولايات المتحدة الأمريكية.
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