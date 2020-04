ايلون ماسك: سايبرتراك قادرة على الطفو في المياه

الخليج ٣٦٥ نت – لا شك في أن تيسلا سايبرتراك هي مركبة مثيرة للجدل في تصميمها، ولكن رغم ذلك حصلت تيسلا على أكثر من 600,000 حجز مسبق للبيك اب الفريدة من نوعها، مع تغييرات متوقعة في التصميم لأن النموذج المعروض العام الماضي كان مجرد سيارة اختبارية.

ايلون ماسك أكد بالفعل أن الموديل الإنتاجي سيكون أصغر من السيارة الاختبارية، كما كشف رئيس تيسلا عن معلومة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أن تصميم البيك اب الخاص سيساعد على طفوها في المياه “لبعض الوقت”.

ولن يكون هذا غريباً عند معرفة أن تصميم سايبرتراك في الواقع مستوحى من غواصة لوتس اسبيريت التي شاركت في فيلم The Spy Who Loved Me لجيمس بوند، والتي اشتراها ماسك نفسه بمليون دولار (3.75 مليون ريال) في 2013.. ويُذكر أن الملاك اكتشفوا بالفعل أن تيسلا موديل S بإمكانها الطفو أيضاً في المياه.

بالطبع الاستفادة الأهم لعامل كذا هو إمكانية خوض مياه عميقة بدون الإضرار بالبيك اب.. ولن نرى سايبرتراك قريباً، حيث سيبدأ إنتاج النسخة الأكثر قوة بثلاث موتورات كهربائية في نهاية 2021 بسعر 69,900 دولار (262,000 ريال) مع تأخر نسخة الأربعين ألف دولار (150,000 ريال) لنهاية 2022.