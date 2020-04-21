“بالأرقام” أرخص 10 علامات سيارات في إصلاح مشاكل لمبة فحص المحرك

الخليج ٣٦٥ نت – الجميع على دراية بما يعنيه ضوء فحص المحرك، وهو الذي يدل على أن هناك خطأ ما في السيارة، ونأمل حينها أن لا يكون خطيراً للغاية أو مكلفاً جداً للإصلاح، واليوم سنتعرف على أفضل 10 علامات تجارية بأقل تكلفة لإصلاحات ضوء فحص المحرك. 10- بويك متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 420.73 دولار (1557.7 ريال) أقل طراز في التكلفة: بويك إنكليف 2016 بسعر 147 دولار (551 ريال) 9- فورد متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 385.15 دولار (1444.3 ريال) أقل طراز في التكلفة: فورد موستنج 2016 بسعر 189 دولار (709 ريال) 8- فولكس فاجن متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 379.63 دولار (1423.6 ريال) أقل طراز في التكلفة: فولكس فاجن باسات 2016 بسعر 206 دولار (772.5 ريال) 7- جي ام سي متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 375.73 دولار (1409 ريال) أقل طراز في التكلفة: جي ام سي اكاديا 2016 بسعر 140 دولار (525 ريال) 6- شيفروليه متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 366.54 دولار (1374.5 ريال) أقل طراز في التكلفة: شيفروليه ترافيرس 2017 بسعر 132 دولار (495 ريال) Advertisements 5- دودج متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 349.50 دولار (1310.6 ريال) أقل طراز في التكلفة: دودج دورانجو 2017 بسعر 127 دولار (476 ريال) 4- كرايسلر متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 337.73 دولار (1266 ريال) أقل طراز في التكلفة: كرايسلر 200 2013 بسعر 234 دولار (877.5 ريال) 3- هيونداي متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 333.01 دولار (1249 ريال) أقل طراز في التكلفة: هيونداي توسان 2017 بسعر 79 دولار (296 ريال) 2- مازدا متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 332.38 دولار (1246 ريال) أقل طراز في التكلفة: مازدا 3 2012 بسعر 224 دولار (840 ريال) 1- كيا متوسط تكلفة إصلاح ضوء فحص المحرك: 321.43 دولار (1205 ريال) أقل طراز في التكلفة: كيا سول 2017 بسعر 82 دولار (307.5 ريال)

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