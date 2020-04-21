هوندا اكورد 2020 تحصل على إضافات JDM الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – هوندا اكورد الحالية بالفعل تتمتع بتصميم خارجي ديناميكي ورشيق، ولكن هذا لم يمنع هوندا من عرض عدد واسع من الاكسسوارات الاختيارية الأصلية من قسم “Access” الخاص للعلامة لتمييز السيارة بشكل أفضل للراغبين في ذلك.. مع توفر الخدمة للسوق الياباني المحلي للوقت الحالي.

من الاكسسوارات الخارجية المتاحة هي شبك أمامي جديد بحوالي 408 دولار (1500 ريال) مع إمكانية إضافة جناح على صندوق الأمتعة، او شعار هوندا أسود صغير في الخلف.

من الاكسسوارات الأخرى المتوفرة هي جنوط ألومنيوم 18 إنش بـ 428 دولار (1600 ريال) مع عدد من التحديثات كذلك، مثل زخرفات للعتبات الجانبية وإضاءة تصنع أنماط خاصة على الأرض بحوالي 306 دولار (1140 ريال).

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كما تقدم هوندا اكسسوار إضاءة جيوب الأبواب بـ 102 دولار (380 ريال) وعدة إضافات مختلفة لصندوق الأمتعة مثل بطانة له وصندوق لحمل الأدوات والمزيد.