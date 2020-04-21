شاهد السيارة الصينية الجديدة التي سرقت تصميم لاندكروزر

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن الحكومة الصينية وضعت حداً لسرقة صانعي السيارات في الصين لتصميمات السيارات الشهيرة من منافسيهم الغربيين، إلا أنها لا زالت تحدث من حين لآخر!

وحدثت هذه السرقة مؤخراً لسيارة تويوتا لاندكروزر! إذ تم سرقة التصميم الخاص بها واستخدامه في صناعة سيارة L4600 SUV من Hengtian Automobile، وبعد طرح الصور الترويجية لهذه السيارة اتضح أنها تأتي بتصميم مقلّد بشكل صادم للاندكروزر، ولكن بحجم أكبر قليلاً في المساحة وأقصر قليلاً في الطول وقاعدة عجلات أطول وهذا يفسّر المساحة الواسعة.

ولكن يأتي المحرك بتصميم خاص للشركة الصينية المصنّعة، وهو محرك V8 سعتة 4.6 لتر يوّلد قوة 286 حصان، على عكس تويوتا لاندكروزر التي تتمتع بمزيد من القوة بفضل محرك V8 سعتة 5.7 لتر والذي يوّلد قوة 381 حصان.

يمكننا أن نقول أنه لا يوجد شيء أصيل أو خاص فيما يتعلق بالتصميم، فحتى مظهر شبك الكروم من لاندكروزر تم نسخه بشكل شبه كامل مع تغييرات طفيفة، ولكن يوجد قدر لا بأس به من الرفاهية الإضافية لدي L4600 ظهر من خلال التنجيد الجلدي الداخلي بلونين.

Advertisements

وعلى الرغم من التقليد إلا أنه من المحتمل أن تبيع Hengtian Automobile الكثير من هذه السيارة لأنها تأتي بأسعار معقولة جداً مقارنة بتويوتا لاندكروزر، إذ تأتي بأسعار تبدأ من حوالي 38,000 دولار (142,500 ريال سعودي) أما سيارة لاندكروزر 2020 تتوفر في الصين بما لا يقل عن 86,000 دولار (322,500 ريال).

ا