6 نصائح تحمي سيارتك من الأعطال المفاجئة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مداومة العناية بالسيارة من الأمور الهامة التي تحافظ على السيارة وتطيل عمرها، لكن بعض السائقين يهملون سياراتهم مما يسبب لها الكثير من المشاكل والاعطال، لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة تحافظ على سياراتكم.



1- فحص جميع زيوت السيارة بشكل دائم والتأكد من مدى صلاحيتها وتغييرها في مواعيدها، ومنها زيت المحرك، وزيت ناقل الحركة، وزيت المكابح، وزيت مقود القيادة.

2- فحص مستوى السوائل المختلفة في السيارة، ومن أبرزها سائل التبريد، وذلك للحفاظ على المحرك من التلف خاصة في فصل الصيف.

3- تغيير فلاتر السيارة بشكل دوري، ومن أبرزها فلتر البنزين، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفلتر المكيف.

Advertisements

4- فحص ضغط إطارات السيارة، بالإضافة إلى ضغط الإطار الإحتياطي، خاصة قبل السفر، كما يفضل تبديل أماكن الإطارات بشكل مستمر لضمان احتكاك حوافها وتآكلها بشكل متساوٍ.

5- الحفاظ على نظافة السيارة وغسلها بصورة مستمرة، حتى لا تلتصق بها الاتساخات والتي قد تعرضها للخدوش والصدأ.

6- عدم ترك السيارة بدون تشغيل لفترات طويلة حتى لا تتعرض البطارية للتلف.