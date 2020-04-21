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الخليج ٣٦٥ نت – مع تزايد الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا في هذه الفترة من العام، فإنه من الطبيعي أن يترافق هذا الأمر مع اللجوء إلى الأدوية والعقاقير لمقاومة المرض، وهو ما يمثل خطورة شديدة عند قيادة السيارات.
ولقد حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارة حال إصابة قائد السائق بنزلة برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب خطر وقوع حوادث السير.
وأوضحت الهيئة أنه خلال العطس يغلق قائد السيارة عينيه بشكل لا إرادي لمدة ثانية واحدة تقريبا، وهذا يعني قيادة السيارة لمسافة 14 مترا تقريبا دون رؤية الطريق، وهذا يزيد خطر وقوع حادث.
كما أشارت الهيئة إلى خطورة تناول أدوية علاج نزلة البرد والإنفلونزا قبل القيادة، حيث أنها تقلل القدرة على القيادة، وذلك نتيجة آثارها الجانبية المتمثلة في الدوار والتعب واضطرابات الرؤية وتأخر ردة الفعل التي تبطئ بشكل كبير التركيز في القيادة، ما يرفع خطر وقوع حادث أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يجب ألا تقود سيارتك أثناء نزلات البرد؟ الهيئة الألمانية توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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