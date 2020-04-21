تعاون بين رابطة تجار السيارات وبنك كريدي أجريكول لدعم القطاع الطبي

كتب: باسل الحلواني
قررت رابطة تجار سيارات مصر، بالتعاون مع بنك كريدي أجريكول، تقديم أقوى برنامج تقسيط للعاملين بالقطاع الطبي، من أطباء وتمريض بالإضافة إلى العاملين بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
ويتيح البرنامج للعاملين بالقطاع الطبي، شراء السيارات بنظام التقسيط، بدون مقدم، وبدون وثيقة تأمين، وكذلك بدونمصاريف إدارية وبنكية.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذه المبادرة تأتي تقديراً لجيش مصر الأبيض، وما يقوم به من جهد غير مسبوق لخدمة كافة فئات المجتمع، في ظل أزمة فيروس كورونا
أضاف "أبوالمجد"، أن الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبي يسطرون بطولات في التضحية بأوقاتهم وصحتهم من أجل الحفاظ على صحة المصريين، ولا يوجد أي تحية توفى حقهم على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل حماية الوطن.
ووجه رئيس رابطة تجار السيارات، خالص الشكر لمجلس إدارة بنك كريدي أجريكول، لدورهم التاريخي في تقديم برامج تمويل غير مسبوقة لجيش مصر الأبيض.
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