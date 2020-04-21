مرسيدس مايباخ S-Class 2021 تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الاختبارات الثلجية التي مرت بها مرسيدس مايباخ S-Class الجيل القادم قرب الدائرة القطبية الشمالية العام الماضي، ظهرت السيارة مؤخراً أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة.

اس كلاس مايباخ القادمة ستحافظ على بعض ملامح تصميم الجيل الحالي، ولكن مع اختلافات واضحة في المقدمة والخلفية وشبك أمامي خاص بمايباخ ومصابيح أمامية وخلفية ومصدات جديدة.

لا توجد صور للداخلية بعد ولكن نتوقع امتلائها بكل المزايا الفاخرة والتقيات المتطورة والمواد الأعلى جودة بالعالم، مع السماح للمستهلكين بالاختيار بين عدد كبير من الجلود والألوان والزخرفات المختلفة.

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السيارة المنافسة لبنتلي ورولزرويس ستحافظ على محرك V12 سعة 6.0 لتر، والذي تصل قوته حالياً إلى 630 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.7 ثانية، بسرعة قصوى 250 كم\س.. كما من المحتمل أن نرى تقنيات هجينة من نوع ما لتخفيف الاستهلاك.

من المتوقع كشف الستار عن مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة في نهاية العام الجاري أو بداية 2021.