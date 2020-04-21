اودي A3 سيدان 2021 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت اودي الستار عن A3 سيدان الجديدة كلياً.. وكما هو متوقع، السيدان مبنية على نفس تصميم A3 سبورتباك مع تقنيات عصرية وشاسيه جديد.

اودي A3 سيدان انتقلت لشاسيه MQB Evo، ما يعني أنها أطول بـ 1.6 إنش من السابق وأعرض بـ 0.8 إنش وأعلى بـ 0.4 إنش.. وبفضل ذلك تحسنت مساحة تحريك الرأس في الداخلية.

وتأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية 10.25 إنش مع شاشة لمسية 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ونظام ملاحة أكثر تطوراً عن السابق وعدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

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وستنطلق A3 سيدان 2021 بمحرك بترولي تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان مع جير يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات، مع وجود خيار تزويد المحرك بمساعدة هجينة مخففة 48 فولت.. بينما المحرك الآخر سيكون ديزل تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 150 حصان وجير مزدوج 7 سرعات حصراً، وستنطلق نسخة S3 عالية الأداء لاحقاً بقوة تتعدى 300 حصان.

وستبدأ مبيعات A3 سيدان الجديدة في نهاية أبريل في أوروبا مع بدء التوصيل هذا الصيف، وستبدأ الأسعار من 29,800 يورو (121,000 ريال).