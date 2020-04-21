تعرف على السيارة المفضلة لدى الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم

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الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يمكنه امتلاك أي سيارة يرغب بها، إلا أنه يفضل سيارة واحدة فقط ألا وهي مرسيدس جي كلاس (G-Class) الجديدة.
وتُصنّف هذه السيارة كواحدة من أقوى وأفخم سيارات الـ SUV بالعالم والمناسبة للمغامرات والسفر، وتعد أيضاً من أغلى سيارات مرسيدس على الإطلاق، إذ يبدأ سعرها من 126 ألف دولار.
ولأن G-Class تجمع بين أعلى مستويات الرقي والراحة والقدرات الهائلة على مجابهة مختلف الطرقات الوعرة، وقع اختيار الشيخ حمدان عليها إذ ستلاحظ أنه ينشر صوراً له عبر حسابه الخاص على موقع انستقرام وهو ينتقل بهذه السيارة فقط لا غيرها.
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